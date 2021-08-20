وقال نادال في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الاجتماعي "مرحباً للجميع، أوّد أن أخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عامًا عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي".

وتابع "بعد سلسلة مناقشات مع فريق العمل وعائلتي، اتخذت هذا القرار وأعتقد أنّه الأفضل من أجل الاستمرار في المضي قدماً ومحاولة التعافي بشكل كامل".

وبإعلانه نهاية موسمه، سيغيب نادال عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي.

وتحدث المصنّف الرابع عالمياً عن حماسته للعودة مستقبلاً وقال "أملك حماسة كبيرة وسأبذل قصارى جهدي للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، لمواصلة المنافسة بأهداف أكبر وبالأهداف الكبيرة نفسها".

وأضاف نادال "أنا مقتنع بأنه يمكنني تحقيق ذلك إذا تعافيت من الإصابة، وبالطبع من خلال جهد يومي كبير".