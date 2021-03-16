ولم يلعب نادال منذ خروجه من دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي كما انسحب من بطولة دبي.

وتراجع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما من وقتها مركزا واحدا في التصنيف العالمي للمركز الثالث بعد أن تخطاه الروسي دانييل ميدفيديف.

وكتب نادال على تويتر اليوم الثلاثاء "يؤسفني الإعلان عن عدم المشاركة في ميامي وهي مدينة أعشقها. أرغب في التعافي تماما من الإصابة لخوض موسم البطولات على الملاعب الرملية في أوروبا".

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

وربما يستهدف اللاعب الإسباني المشاركة في بطولة مونت كارلو للأساتذة في أبريل/نيسان ومدريد المفتوحة في مايو/أيار حيث يسعى لاستعادة أفضل مستوياته لخوض بطولة فرنسا المفتوحة.