ورفع الإسباني المصنف ثالثاً عالمياً مستواه لإقصاء بطل الدورة عامي 2014 و2015، بعدما كان احتاج أيضاً لثلاث مجموعات للفوز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا المصنف 111 عالمياً الأربعاء.

وفوّت نيشيكوري المصنف رابعاً عالمياً سابقاً (39 حالياً) فرصة التغلب على صاحب 20 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام، باكتفائه بكسر إرسال نادال الفائز عليه في نهائي برشلونة 2016، مرتين فقط من 13 فرصة.

وضرب نادال موعداً في ربع النهائي مع البريطاني كاميرون نوري (58 عالميًا) المستفيد من انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفان بسبب الاصابة، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأوّل 6-صفر وخسارته في المجموعة الثانية 3-5.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني في الدورة والمتوج مؤخراً بدورة مونتي كارلو للماسترز، الى الدور التالي بفوزه على الاسترالي أليكس دي مينور بواقع 7-5 و6-3.

ويلعب تسيتسيباس مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الحادي عشر والفائز على مواطنه دنيس شابالوف السابع 6-2 و6-3.

وأقصى الواعد الشاب الإيطالي يانيك سينر منافسه الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين 7-6 (11-9) و6-2 في ثمن النهائي.

وضرب سينر، ابن الـ 19 عاماً والذي يعتبر أحد المواهب الواعدة في عالم الكرة الصفراء، موعداً في ربع النهائي مع الروسي أندري روبليف.

واحتاج روبليف إلى ثلاث مجموعات وإلى ساعتين ونصف الساعة للتخلص من إسباني آخر هو ألبرت راموس بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و6-4.