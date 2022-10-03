نادال المخضرم الراغب باستعادة صدارة التصنيف تقدم مركزاً على حساب النرويجي كاسبر رود، ليحتل المركز الثاني خلف مواطنه كارلوس ألكاراث الذي حافظ على صدارته، لتهيمن إسبانيا على المركزين الأول والثاني في سابقة لم يشهدها التصنيف منذ صدوره عام 1973 .

واقتصرت بقية تغييرات قائمة العشر الأوائل على دخول البولندي هوبيرت هوركاتش اللائحة بعد أن خطف المركز العاشر من الإيطالي يانيك سينر.

ولدى السيدات، تقدمت المصرية ميار شريف خمسة وعشرين مركزاً لتصبح في المرتبة التاسعة والأربعين، فيما ظلت البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة، أمام التونسية أنس جابر التي حافظت على مركزها الثاني.

كما لم تشهد لائحة العشر الأوليات سوى تقدم الإستونية آنيت كونتافيت، والبيلاروسية أرينا سابالينكا مركزاً واحداً.. لتصبحا في المركزين الثالث والخامس توالياً.