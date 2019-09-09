توجه الإسباني رافاييل نادال برسالة مواساة إلى لاعب التنس السابق ومحلل قنوات beIN SPORTS النجم المغربي كريم العلمي الذي فقد نجله في حادث سير مؤسف منذ بضعة أسابيع.

ورغم أنه خاض مباراة نهائية تاريخية ومرهقة في بطولة أميركا المفتوحة مع الروسي دانييل ميدفيديف دامت قرابة الخمس ساعات، انتهز الإسباني فرصة الحديث بعد الفوز على أرض الملعب بالتوجه برسالة إلى كريم العلمي واصفاً إياه بصديقه واللاعب المميز قائلاً "أريد أن أتذكر حادثاً مؤسفاً تعرض له صديقي لاعب التنس كريم العلمي منذ بضعة أسابيع، بفقدانه نجله لذا أريد أن أرسل تحية وعناقاً له ولعائلته".



