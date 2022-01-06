نادال: "نوفاك دجوكوفيتش على علم بالظروف الراهنة" من قبل beIN SPORTS January 6, 2022 18:46 0:42 دقيقة لم يُبد رافاييل نادال تعاطفاً كبيراً مع نوفاك دجوكوفيتش حيث قال إن نوفاك على علم بالظروف الراهنة ولو أراد أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة لشارك دون أية مشاكل. مقابلات تقارير إخبارية رافاييل نادال نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة نادال: "نوفاك دجوكوفيتش على علم بالظروف الراهنة" 0:30 دقيقة بعثة المنتخب السنغالي تحطّ الرحال في الكاميرون 0:29 دقيقة إصابة الدولي التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا 1:22 دقيقة ماكاتير: "ليفربول قادر على المنافسة على اللقب" 1:08 دقيقة والدة دجوكوفيتش غاضبة من إساءة معاملة ابنها 9:09 دقيقة إيفان راكيتيتش في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:58 دقيقة انطلاقة هادئة لفترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا 0:30 دقيقة فيروس كورونا يربك استعدادات السنغال لـ"كان 2021" 1:34 دقيقة روسيا تلاقي كندا في نصف النهائي 3:19 دقيقة تواصل فعاليات بطولة ملك الملعب العالمية في الدوحة