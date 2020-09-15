نادال: قرار الانسحاب من بطولة أميركا لم يكن سهلاً من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 15:01 0:44 دقيقة أكد نجم التنس رافاييل نادال أنه لم يكن يفكر في التنس طوال الفترة الماضية التي كانت صعبة على العالم على حد تعبيره، معترفا أن قراره بالانسحاب من بطولة أميركا المفتوحة لم يكن سهلاً. تقارير إخبارية بطولة أميركا المفتوحة للتنس رافاييل نادال -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد 1:24 دقيقة بندر الأحبابي: مباراتنا ضد السد كانت صعبة جداً 2:52 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الشارقة 0:38 دقيقة أرسنال يمدّد عقد نجمه الغابوني أوباميانغ 3:43 دقيقة تعادل مثير بين العين والسد 1:57 دقيقة الاحتفال بالذكرى العشرين لأولمبياد سيدني 0:44 دقيقة نادال: قرار الانسحاب من بطولة أميركا لم يكن سهلاُ