ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 11:27 2:27 دقيقة شهد الدور الأول في بطولة هامبورغ لكرة المضرب مفاجأة من العيار الثقيل بخروج المصنف الأول فيها الروسي دانييل ميدفيديف على يد الفرنسي أوغو أمبرت. تقارير إخبارية دانييل ميدفيديف -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي 0:28 دقيقة سيميدو يشكر جماهير برشلونة 0:04 دقيقة شفاء نواف العابد وعلي البليهي من "كوفيد-19" 0:39 دقيقة فوز غير مطمئن لكراسنودار على باوك 4:32 دقيقة يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1