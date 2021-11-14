المجموعة الأولى شهدت تنافسا كبيرا بين اللاعبين وذهبت إلى شوط كسر التعادل والذي حسمه هوركاتش لصالحه ليظفر بالمجموعة ثم عاد ميدفيديف وعادل الكفة بفوزه في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة قبل أن يحسم المجموعة الفاصلة بستة أشواط لأربعة ليوقع على فوزه الأول.

