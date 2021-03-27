

سدد المصنف ثانيًا عالميًا 9 إرسالات ساحقة وارتكب خطأ مزدوجًا واحدًا ليبلغ الدور التالي حيث سيلتقي الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الأميركي ريلي أوبيلكا 6-4، 6-2.

وقال الروسي (25 عامًا) "تمكنت من الفوز بسهولة وأعتقد أنه في هذه الظروف (الرطوبة والحر)، إنه أمر مهم إذا أردت الوصول بعيدًا. الأمر مختلف في الهواء الطلق، والأجواء الحارة، والكرات مختلفة، كل شيء مختلف".

وتابع "وصلت السبت الفائت لذا كان لدي العديد من الأيام لأتحضر. أحب أن ألعب في هذا الجو الرطب والحار".

وأصبح مدفيديف بعد تتويجه في مرسيليا مؤخرًا وبلوغه نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الفائت، أول لاعب خارج نادي "الأربعة الكبار"، المؤلف من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر الغائبين عن ميامي والبريطاني أندي موراي، يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هيويت في العام 2005.

وتلقى ميدفيديف بعد فوزه خبراً ساراً له أيضاً، مع إقصاء مفاجئ ومدوّ لزفيريف على يد الفنلندي المتواضع إميل روسوفووري 6-1 و3-6 و1-6.

وبدأ الألماني المصنف ثالثاً في المسابقة وسابعاً عالمياً المباراة بشكل جيد وكان حماسياً في إنهاء المجموعة الأولى لصالحه بسهولة.

لكن المفاجأة كانت من روسوفووري البالغ 21 عاماً الذي قلب الأمور رأساً على عقب مع التراجع البدني لزفيريف.

وعلق الفنلندي بعد المباراة قائلاً "لا أعرف كيف قلبت النتيجة، من الواضح أنه أحد أفضل الانتصارات في مسيرتي".

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل الروسي الآخر كارن خاتشانوف إلى الدور التالي بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-3، 6-2، إضافة إلى الإسباني روبرتو باوتيستا-أغوت الذي استفاد من انسحاب الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وأقصى البريطاني كاميرون نوري البلغاري غريغور ديميتروف بفوز مثير 7-5، 7-5.

كما تأهل الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم على حساب الفرنسي بيار أوغ-إيربير 6-4، 6-4، والأميركي تايلور فريتز على حساب مواطنه ماركوس جيرون 6-2، 6-2، فيما أقصي البلجيكي دافيد غوفين أمام الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و6-1.