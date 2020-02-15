وأطلق اللاعب الفرنسي المصنف الثالث في البطولة، الساعي لتحقيق لقبه الثاني على التوالي بعد بطولة مونبلييه الأسبوع الماضي، 14 إرسالاً ساحقاً و35 ضربة ناجحة ليتغلب على كراينوفيتش.

وأهدر مونفيس أربع نقاط للفوز بالمباراة عندما كان متقدماً 5-4 في المجموعة الثانية لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما انتفض في الشوط الفاصل وسيتطلع لاقتناص لقبه العاشر في مسيرته في النهائي غداً الأحد.

وفي حال فوزه باللقب سيصبح مونفيس أول لاعب يفوز بلقب روتردام عامين متتاليين منذ السويدي روبن سودرلينغ في 2011.

ونجح أوجيه-الياسيم البالغ عمره 19 عاماً في التأهل إلى رابع نهائي في مسيرته في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد فوزه 7-6 و6-4 على الإسباني بابلو كارينيو بوستا ليحافظ على آماله في اقتناص لقبه الأول خلال مسيرته.

وأنهى المصنف 21 عالمياً، الذي أنقذ كافة النقاط الأربع التي واجهها لكسر إرساله، المباراة بإرساله الساحق رقم 16 خلال اللقاء.