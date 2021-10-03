أنس فرضت نسقها في المجموعة الأولى وفازت بها بستة أشواط لثلاثة، قبل أن تستدرك الإسبانية الوضع في المجموعة الثانية لتحسمها بنفس النتيجة، ستة أشواط لثلاثة، وسارت المجموعة الثالثة في اتجاه واحد لصالح موغوروثا لتفوز بها بسهولة بالغة بستة أشواط دون رد وتتوجَ باللقب.

