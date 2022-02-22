موراي لا يتفق مع دجوكوفيتش بشأن موقفه الرافض للتطعيم من قبل beIN SPORTS February 22, 2022 14:36 1:03 دقيقة على هامش مشاركته في بطولة دبي قال البريطاني آندي موراي إن الأمور كانت لتصبح أسهل على دجوكوفيتش في حال أخذ لقاح فيروس كورونا، مضيفاً أن على الصربي تحمل تبعات موقفه الرافض للتطعيم. تقارير إخبارية دجوكوفيتش اندي موراي دورة دبي -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة أنس جابر إلى ثالث أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:26 دقيقة بادوسا تعبر إلى ثالث أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 3:01 دقيقة تألق لافت للاعبين العرب في الدوري التركي 1:32 دقيقة أنس جابر سعيدة بالعودة للمشاركة في بطولة قطر توتال 0:40 دقيقة أنباء عن قرب انضمام دراغيتش إلى بروكلين نتس 0:46 دقيقة دور مستقبلي متوقع لأغويرو مع منتخب الأرجنتين 1:03 دقيقة موراي لا يتفق مع دجوكوفيتش بشأن موقفه من التطعيم 0:39 دقيقة المحكمة الرياضية ترفض استئناف الاستقلال الإيراني 0:54 دقيقة "يويفا" يواجه انتقادات بسبب نهائي دوري الأبطال 0:31 دقيقة زفيريف يعبر لثاني أدوار أكابولكو في مباراة تاريخية