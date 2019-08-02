وقدم كيريوس أداءً رائعاً في إرساله واستمتع بأسهل فوز له في البطولة حتى الآن وفقد إرساله مرة واحدة وفاز في 85 في المئة من نقاط إرساله الأول.

وفي مشاركته الأولى منذ خسارته في الدور الثاني أمام رافاييل نادال في ويمبلدون تأهل كيريوس لمواجهة السلوفاكي غير المصنف نوربرت غومبوش.

وقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الأول في البطولة أداءً متبايناً ليتفوق على الأسترالي جوردان طومسون 6-3 و7-6 (7-4).

وتأخر تسيتسيباس 5-4 في المجموعة الثانية لكنه نجا بفضل أداء قوي في إرساله.

وأبلغ تسيتسيباس صحيفة واشنطن بوست: "ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة في فرص كسر الإرسال ولعبت بشكل مذهل لتفادي بعضها، لعبت بشجاعة وذكاء وفجأة بدأت أفكر في الأمر قليلاً وهذا ما يحدث، ارتكب الأخطاء".

ويلعب تسيتسيباس، البالغ عمره 20 عاماً ضد الفرنسي بنوا بير الذي تغلب على الأميركي جون إيسنر المصنف الخامس بنتيجة 7-6 (7-3) و6-3.

وودع الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثامن البطولة بخسارته أمام الألماني بيتر غويوفيتشك بنتيجة 6-4 و6-4 فيما انتصر الكرواتي مارين سيليتش على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم البالغ عمره 18 عاما بنتيجة 6-3 و6-4.

وفي منافسات السيدات قاومت الأميركية كاثرين مكنالي (17 عاماً) الإرهاق والجدول المزدحم بعد مشاركتها في منافسات الزوجي لتفوز على كريستينا مكهيل بنتيجة 6-3 و1-6 و6-3 لتبلغ دور الثمانية لأول مرة في مسيرتها.

وقالت مكنالي "لم أنم، في الليالي الأخيرة كنت أذهب للسرير الساعة الواحدة صباحاً بسبب مباريات الزوجي، بالنسبة لي فهذه هي حقيقة الأمور في بطولات اللاعبات المحترفات".

وانتصرت الإيطالية كاميلا جورجي على السويدية ريبكا بيترسون بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتصعد إلى دور الثمانية حيث ستواجه الكازاخستانية زارينا دياس التي تغلبت على الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة الخامسة بنتيجة 6-4 و6-4.

وفازت سو-وي هسيه من الصين تايبيه المصنفة الرابعة بصعوبة على الروسية فارفارا غراتشيفا بنتيجة 7-5 و4-6 و7-6 (8-6).