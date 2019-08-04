أحرز الأسترالي نيك كيريوس بطولة دورة واشنطن المفتوحة لكرة المضرب بفوزه على المصنف الثالث الروسي دانيل ميدفيديف بمجموعتين نظيفتين فجر اليوم الاثنين.

وتفوق الأسترالي غير المصنف بواقع ٧-٦ (٨-٦) و٧-٦ (٧-٤) ليحرز لقب البطولة الأميركية وينال ٣٦٥.٣٦٠ الف دولار.

وهذا اللقب السادس لكيريوس في مسيرته وجميعها على أراضي صلبة، والثاني هذا العام بعد تتويجه في مارس الفائت في بطولة مكسيكو.

ولم يشهد اللقاء الذي سدد خلاله الأسترالي ١٨ ارسالا ساحقاً دون أي خطأ مزدوج، اي فرصة كسر ارسال من الطرفين، ودام ٩٤ دقيقة.

وتغلب اللاعب البالغ ٢٤ عاماً على صعوبات جمة إذ تأخر ٢-٥ في شوط كسر التعادل في المجموعة الأولى ثم أنقذ نقطة حاسمة للمجموعة، ثم تخطى مشاكل في الظهر ليحرز اللقب على حساب المصنف عاشر عالمياً والذي كان مرشحاً للفوز بالنهائي في إطار بحثه عن اللقب الاحترافي الخامس.

وطلب كيريوس علاجاً طبياً بعد المجموعة الأولى حيث تدخل المعالج لتخفيف الام الأسترالي في ظهره.

وبفوزه على الروسي العاشر، يكون الأسترالي قد حسن رصيده لعام ٢٠١٩ ضد المصنفين العشرة الأوائل إلى خمسة انتصارات مقابل خسارة.

وسيعود كيريوس لنادي المصنفين ال٣٠ الأوائل لأول مرة منذ ٤٣ اسبوعاً، وهو يتطلع للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كمصنف، وسيصبح مع الاصدار الجديد للتصنيف اليوم الاثنين في المركز ٢٧ بعدما كان ٥٢ عالمياً

وقال الأسترالي: "هذا الأسبوع كان واحدا من الأفضل في مسيرتي في كرة المضرب وانا انضج كشخص واصبح افضل كل يوم".

وأضاف: "لم ألعب هذا الكم من التنس خلال أسبوع منذ فترة طويلة، الامر كان مجهداً".

