كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 09:46 0:35 دقيقة أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الصربي ونجمه نوفاك دجوكوفيتش من الدور نصف نهائي لكأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب، بفوزه عليه 2-1 الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد. تقارير إخبارية صربيا كأس ديفيس كرواتيا -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد 3:10 دقيقة برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية 0:35 دقيقة كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس 1:02 دقيقة رانغنيك يكشف تواصل تشيلسي معه قبل مانشستر يونايتد 0:45 دقيقة علي مبخوت يشدد على قوة منتخب موريتانيا 0:49 دقيقة قمة خارج حدود التوقعات بين المغرب والأردن 2:29 دقيقة غسان معتوق يشيد بلاعبي منتخب سوريا 4:20 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة سوريا وتونس 0:53 دقيقة خالد حاج عثمان: "طموحات منتخب سوريا سترتفع ولكن" 2:49 دقيقة منذر الكبير: منتخب تونس لم يكن محظوظاً أمام سوريا