تابعت روسيا في غياب نجمها دانييل مدفيديف مشوارها الناجح في النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، بإقصائها صربيا ونجمها نوفاك دجوكوفيتش الجمعة في مدريد في الدور ربع النهائي لتضرب موعداً مع كندا في دور الأربعة.

وتدين روسيا بتأهلها إلى الثنائي كارن خاتشانوف وأندري روبليف الذي كسب مباراة الزوجي الحاسمة بالفوز على دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي 6-4 و4-6 و7-6 (10-8).

ومنح روبليف التقدم لروسيا بفوزه على فيليب كرايينوفيتش 6-1 و6-2 في مباراة الفردي الأولى، وأدرك دجوكوفيتش التعادل بالفوز على خاتشانوف 6-3 و6-3 في مباراة الفردي الثانية، قبل أن يحسم الأخير وروبليف مباراة الزوجي أمام دجوكوفيتش وترويسكي بعدما أنقذا ثلاث كرات كانت إحداها سترجح كفة الصرب.

وأعلن مدفيديف انسحابه عشية انطلاق المسابقة بسبب التعب عقب مشاركته في بطولة الماسترز الختامية في لندن والتي ودّعها من الدور الأول، مشيراً إلى أنه "مستعد لمساعدة المنتخب الروسي لكن حالته ليست أفضل من زملائه الآخرين في صفوف الفريق وطلب مني عدم استدعائه" بحسب ما قاله قائد روسيا شاميل تاربيشيف.

وتلتقي روسيا في نصف النهائي السبت مع كندا التي كانت أول المتأهلين إلى دور الأربعة الخميس بفوزها الصعب على أستراليا 2-1 في مدريد.

وكان نجم أستراليا نيك كيريوس قد صرح قبل البطولة ان بلاده قادرة على احراز اللقب، لكنه غاب عن مواجهة ربع النهائي بسبب الاصابة.

وكان الكندي فاسيك بوسبيسيل، المصنف 150 عالميا، نجم المواجهة بعد فوزه في المباراة الاولى على جون ميلمان 7-6 (9-7) و6-4.

وبعد خسارة مواطنه دنيس شابوفالوف امام اليكس دي مينور 6-3 و3-6 و5-7، شكل بوسبيسيل ثنائيا قويا مع شابوفالوف وتغلب في مباراة الزوجي الحاسمة على جون بيرز وجوردان تومسون 6-4 و6-4.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا هو الفوز الأول لكندا على نظيرتها أستراليا في عشر مواجهات جمعت بينهما.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب بريطانيا مع المانيا واسبانيا المضيفة مع الارجنتين.