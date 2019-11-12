وكان السويسري البالغ من العمر 38 عاماً استهل مشواره في مجموعة "بيورن بورغ" وسعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011، بالخسارة أمام النمساوي دومينيك تييم الخامس، ما جعله مطالبا بالفوز على بيريتيني لتجنب الخروج من الدور الأول في هذه البطولة للمرة الثانية فقط في مسيرته من أصل 17 مشاركة (الأولى كانت عام 2008).

ونجح صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الكبرى (20) والذي وصل إلى نهائي البطولة الختامية أربع مرات الى جانب ألقابه الستة، في تحقيق مبتغاه والحاق الهزيمة الثانية ببيريتيني الذي كان استهل مغامرته الأولى في هذه البطولة بالخسارة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني ووصيف البطل، ما جعله الآن خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور نصف النهائي.

وكشف السويسري أنه حافظ على رباطة جأشه بعد خسارة المباراة الأولى أمام تييم لأنه "لا يوجد أي سبب لكي يقسو المرء على نفسه. جئنا إلى هنا لخوض ثلاث مباريات (في دور المجموعات) وأن نقدم خلالها كل ما لدينا".

وأوضح أن "الهدف الأكبر لهذا الموسم كان القدوم الى هنا والتأهل (الى الماسترز بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم)، وهذا الأمر تحقق... لم تكن كل الأمور سيئة (خلال مباراته مع تييم)، لكن إذا بالغت في تحليلها ستصبح كذلك. كنت جاهزاً اليوم وهذا الأمر الأهم".

وعن مواجهته المرتقبة في الجولة الأخيرة ضد دجوكوفيتش في إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون التي أحرز لقبها الأخير بعد أن فرط السويسري بفرصتين للتتويج على إرساله، وعما إذا كان لا يزال متأثراً بتلك الهزيمة، قال فيدرر "سنرى، لكني أعتقد أنني تجاوزت ما حصل" مع إقراره بأنه احتاج لأسبوعين من أجل استيعاب الهزيمة.

وتابع "خضنا الكثير من المباريات منذ حينها، وأعتقد أننا نحن الاثنان نتطلع إلى ما حصل على أنه مباراة رائعة... في الواقع، من الجيد بالنسبة لي أن أواجهه مجدداً. ستتاح لي فرصة استعادة اعتباري منه أو شيء من هذا القبيل، لكن في نهاية اليوم أنا هنا من أجل خوض بطولة الماسترز الختامية وليس نهائي ويمبلدون".

وخلافاً لمواجهته الوحيدة السابقة التي حسمها هذا الصيف في الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون بثلاث مجموعات 6-1 و6-2 و6-2، عانى فيدرر الأمرين في المجموعة الأولى أمام الإيطالي البالغ 23 عاماً وعجز عن فرض تفوقه أو حتى انتزاع شوط على ارسال منافسه، ما اضطره للاحتكام إلى شوط فاصل حقق فيه الفارق في النقطتين الثالثة والسابعة بعد أن حسمهما على إرسال بيريتيني، منهيا الشوط 7-2 والمجموعة في 44 دقيقة.

لكن الوضع تغير في المجموعة الثانية التي استهلها السويسري المخضرم بانتزاع الشوط الأول على إرسال الإيطالي بعدما حسمه نظيفا، وكان ذلك كافيا بالنسبة له للسير بالمجموعة الى بر الأمان بعدما عجز بيريتيني عن التعويض وانتزاع شوط على إرسال فيدرر رغم الفرص الثلاث التي حصل عليها في الشوط الثامن دون أن ينجح في ترجمة إحداها.

وفي نهاية المطاف حسم فيدرر المجموعة 6-3 بعدما انتزع الشوط التاسع على إرسال الإيطالي، منهيا اللقاء في ساعة و18 دقيقة.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين إلى الدور نصف النهائي.

وصنف الإسباني رافاييل نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي") إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب.

وفي الجولة الأولى خسر نادال الإثنين أمام زفيريف، فيما تغلب تسيتسيباس على ميدفيديف.

ويلعب لاحقاً في المجموعة الثانية دجوكوفيتش، الساعي إلى معادلة رقم فيدرر وإحراز اللقب للمرة السادسة، مع تييم.