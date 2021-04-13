

وتمكّن فونيني المصنف الثامن عشر عالميا من إنهاء المجموعة الأولى لمصلحته بواقع ستة أشواط لاثنين.

ورغم مقاومة كيتسمانوفيتش خلال المجموعة الثانية، إلا أن اللاعب الإيطالي نجح في حسمها بسبعة أشواط لخمسة، ليمضي نحو الدور الثاني.

من جهة أخرى، عبر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى ثمن نهائي البطولة بتغلبه على الروسي أسلان كاراتسيف بمجموعتين دون مقابل.

اللاعب اليوناني صاحب المركز الخامس عالميا فاز بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة.

وواصل تسيتسيباس عرضه القوي وكسب المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة حاجزا مقعده في الدور الثالث.