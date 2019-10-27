وتفوقت اليابانية على منافستها بنتيجة 7-6 (7-1)، 4-6 و6-4، في مباراة امتدت ساعتين و39 دقيقة، وانتهت بتحقيق المصنفة أولى عالمياً سابقاً فوزها الأول في البطولة التي تشارك فيها للعام الثاني توالياً، بعد مشاركة في النسخة الأخيرة فشلت خلالها في تحقيق أي انتصار.

ورفعت أوساكا البالغة من العمر 22 عاماً، رصيدها من الانتصارات المتتالية إلى 11 مباراة، لتواصل سلسلة شملت تتوجيها بلقبي دورتي أوساكا اليابانية وبكين الصينية في الأسابيع الماضية.

وشكلت مباراة أوساكا وكفيتوفا إعادة للمباراة النهائية التي جمعت بينهما مطلع العام الحالي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي انتهت بإحراز اليابانية لقباً أضافته إلى لقب كبير آخر أحزرته في صيف العام الماضي في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وقالت أوساكا إن منافستها المصنفة سادسة عالمياً "بدأت بضرب الكرات بقوة من البداية، وكان علي التأقلم مع ذلك".

وقدمت كفيتوفا أداء قوياً في المجموعة الأولى التي بدأتها بكسر إرسال أوساكا، لكنها أخفقت في الشوط الثامن وارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة على التوالي، لتمنح اليابانية فرصة معادلة النتيجة بالأشواط 4-4. وامتدت المجموعة حتى شوط فاصل خسرت كفيتوفا إرساله خلاله ثلاث مرات.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الثانية لكن مع أفضلية للتشيكية التي فازت ثلاث مرات على إرسال منافستها، مقابل كسرين للإرسال من قبل أوساكا.

ومضت المباراة نحو مجموعة ثالثة حاسمة كانت الغلبة فيها لليابانية التي كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثالث والسابع، مقابل خسارتها إرسالها في الشوط الثامن الذي شهد مقاومة قوية من كفيتوفا بإنقاذ فرصتين لأوساكا لحسم المباراة. وبعدما قلصت كفيتوفا النتيجة الى 3-5، فازت على إرسالها لتقترب من اليابانية بشكل إضافي (4-5)، لكن الأخيرة حسمت الشوط العاشر بسهولة (خسرت نقطة واحدة فقط).

وكانت هذه المواجهة المباشرة الثانية فقط بين اللاعبتين.

فوز مهم لبارتي

فازت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً على السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة سابعة بمجموعتين لواحدة 5-7، 6-1 و6-2.

وأتى فوز بارتي (23 عاماً) التي تخوض، مثلها مثل السويسرية، منافسات البطولة الختامية للمرة الأولى، ليضعها على مشارف إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفات، إذ باتت تحتاج إلى خوض مباراتها المقبلة فقط من دون الحاجة إلى الفوز بها، لتضمن إنهاء العام في المركز الأول.

وستحصل بارتي بحال خاضت المباراة المقبلة على 125 نقطة (250 بحال الفوز)، ما سيجعل التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية واليابانية أوساكا الثالثة، غير قادرتين على اللحاق بها في التصنيف، حتى بحال نيل أي منهما النقاط الـ1500 التي تمنح للفائزة بالبطولة الختامية.

وفي المباراة ضد بنسيتش، خسرت بارتي إرسالها في الشوط الحادي عشر، وهو ما كان كافيا للسويسرية البالغة من العمر 22 عاماً، لتفوز بالمجموعة بعد فوزها بإرسالها في الشوط الثاني عشر.

لكن أداء السويسرية تراجع بعد ذلك بعدما بدا أنها تعاني من إصابة على مستوى القدم، واكتفت بالفوز بثلاثة أشواط في مجموعتين، لتنتهي المباراة بعد نحو ساعتين بفوز بارتي حاملة لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وانتقلت البطولة الختامية للسيدات إلى شينزين بدلاً من سنغافورة، في عقد يمتد خمسة أعوام. وستنال الفائزة بالبطولة التي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، جائزة مالية تبلغ 4.725 ملايين دولار أميركي.