فان أويتـفانـك تحرز لقب بطولة أستانا من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 14:59 0:35 دقيقة توجت البلجيكية أليسون فان أويتـفانـك بلقب بطولة أستانا المفتوحة للتنس بفوزها على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين لواحدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة تشيلسي يستعيد التوازن ويتخطى عقبة ساوثهامبتون 0:47 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة – التغطية الخاصة 1:06 دقيقة أوساسونا يفوز في الوقت القاتل على رايو فاليكانو 2:55 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الـ"يونايتد" أمام إيفرتون 1:02 دقيقة جوردان هندرسون في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة فان أويتـفانـك تحرز لقب بطولة أستانا 2:35 دقيقة بطولة الشرق الأوسط للانجراف 13:44 دقيقة سالم الوهيبي يتحدّث عن المنتخب العماني 1:32 دقيقة لقطة اليوم ... دموع بيليندا بنتشيتش 3:01 دقيقة أرسنال في اختبار قوي أمام برايتون المتألق