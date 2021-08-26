غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 21:58 3:06 دقيقة تشهد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخرُ البطولات الأربع الكبرى، غياباتٍ بارزةً لنجوم اللعبة، على رأسهم الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر والشقيقتان ويليامس. تقارير إخبارية بطولة أميركا المفتوحة للتنس رافاييل نادال روجيه فيدرر -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام