وتقدمت بارتي الفائزة بالبطولة الفرنسية في عام 2019 على الشابة الأميركية كوكو غوف 6-4 و2-1 عندما اضطرت للتوقف للحصول على معالجة طبية بعدما عانت من إصابة في ذراعها اليمنى، لتغادر لاحقاً الملعب بعدما حيّت منافستها.

وظهرت بارتي منذ بداية الدورة وهي تضع ضمادة على فخذها الأيسر، ورغم ذلك قدّمت مستويات عالية وبدا أنها قادرة على الوصول إلى المباراة النهائية.

وهيمنت الأسترالية على منافستها الشابة برغم توقف المباراة مرتين في المجموعة الأولى بسبب الأمطار، بداية عندما كانت النتيجة 2-2 حيث توقفت حوالي ساعتين ولاحقاً لدقائق عدة بعد شوط إضافي لتتقدم بارتي 3-2، قبل أن تستكمل وتفوز في المجموعة الأولى لتعود وتعلن انسحابها في الثانية.

ووصلت غوف في سن الـ 17 عاماً إلى نصف النهائي حيث ستلعب مع الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك والأوكرانية إيلينا سفيتولنا.