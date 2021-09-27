وبلغت شفيونتيك (20 عاماً)، حاملة لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، نصف نهائي دورة أوسترافا التشيكية الأسبوع الماضي.

ولم تبرز هذه السنة في البطولات الأربع الكبرى، لكنها أحرزت لقب دورتين إحداهما في روما خلال فصل الربيع.

وارتقت اليونانية ماريا ساكّاري، الفائزة على شفيونتيك في نصف نهائي أوسترافا قبل سقوطها في النهائي، مركزين إضافيين لتصبح عاشرة، وهو أفضل تصنيف للاعبة البالغة 26 عاماً.

في المقابل، تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزين وأصبحت سادسة في ترتيب حافظت على صدارته الأسترالية آشلي بارتي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والتشيكية كارولينا بليشكوفا.

وارتقت أيضاً التونسية أنس جابر درجة واحدة وأصبحت في المركز السادس عشر في أفضل تصنيف في مسيرتها.

وبقيت العملاقة الأميركية سيرينا وليامس التي بلغت الأربعين الأحد، في المركز الأربعين.

ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرة الأوائل، فيما أصبح البولندي هوبرت هوركاش في المركز الثاني عشر بعد تتويجه بدورة ميتز الفرنسية.

وبقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش متصدرا أمام الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.





- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9726 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7005

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5265

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4756 (+2)

5- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4668

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4491 (-2)

7- اليابانية ناومي أوساكا 4326 (+1)

8- الأميركية صوفيا كينن 4309 (-1)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4135

10- اليونانية ماريا ساكّاري 3995 (+2)



- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12133 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10575

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8350

4- الألماني ألكسندر زفيريف 7760

5- الروسي أندري روبليف 6130

6- الإسباني رافايل نادال 5815

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5173

8- النمسوي دومينيك تيم 4995

9- السويسري روجيه فيدرر 3765

10- النروجي كاسبر رود 3440