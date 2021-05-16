ولم تدم مواجهة نهائي السيدات طويلاً، إذ حسمت البولندية المباراة في نحو 48 دقيقة بنتيجة 6-صفر و6-صفر.

وضربت ابنة الـ19 عاماً بقوة وتقدمت 4-صفر في المجموعة الأولى بعد انتزاعها الشوطين الثاني والرابع على إرسال منافستها، قبل أن تتقدم 5-صفر على إرسالها، منهية المجموعة نظيفة 6-صفر في غضون 21 دقيقة بكسر إرسال التشيكية للمرة الثالثة.

وبدأت البولندية المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى وكسرت إرسال منافستها للمرة الرابعة لتتقدم 3-صفر ثم 5-صفر بعدما انتزعت الشوط الرابع على إرسال التشيكية، ما فتح الباب أمامها لحسم المجموعة نظيفة أيضاً 6-صفر، منهية اللقاء في 48 دقيقة.



