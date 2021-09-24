شفيونتك تبلغ نصف نهائي بطولة أوسترافا من قبل beIN SPORTS September 24, 2021 21:09 0:23 دقيقة بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة أوسترافا للتنس عقب فوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية إيغا شفيونتيك -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة شفيونتك تبلغ نصف نهائي بطولة أوسترافا 0:41 دقيقة سانتو: "مباراتنا أمام أرسنال لن تكون سهلة" 4:40 دقيقة الزمالك يمدد عقد مدربه الفرنسي كارتيرون 3:03 دقيقة أنشيلوتي يخالف التوقّعات 0:35 دقيقة باريس سان جيرمان يفتقد خدمات ميسي أمام مونبلييه 7:53 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تعارض مقترح الـ"فيفا" 1:03 دقيقة كومان سعيد رغم التعادل مع قادش ! 1:44 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 0:49 دقيقة نبأ سار لجماهير كرة القدم الإنكليزية 0:36 دقيقة "فيفا" يختتم جولته التفقدية في الولايات المتحدة