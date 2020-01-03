وتفوق شابوفالوف المصنف 15 عالمياً على تسيتسيباس المتوج بلقب البطولة الختامية الموسم الماضي ليمنح كندا التقدم 2-0 على اليونان، بعد أن فاز مواطنه فيليكس أوجيه-ألياسيم على ميخائيل بيرفولاراكيس 6-1 و6-3 في المباراة الأولى، قبل أن يتفوق الثنائي الكندي على نظيره اليوناني في مباراة الزوجي 6-2 و6-3 ويخرج بالعلامة الكاملة ضمن منافسات المجموعة السادسة في بريزبين.

وحذت بلجيكا حذو كندا وحققت العلامة الكاملة على حساب مولدافيا في المجموعة الثالثة بقيادة دافيد غوفان المصنف 11 عالمياً.

وتفوق غوفان على رادو ألبوت 6-4 و6-1 الذي أصبح العام الماضي أول لاعب مولدافي يحقق لقباً في دورات رابطة المحترفين إثر فوزه بدورة ديلراي بيتش الأميركية في فلوريدا.

وكان ستيف دارسيس منح التقدم لبلجيكا بتفوقه على ألكساندر كوزبينوف بنتيجة 6-4، 6-7 (4-7) و7-5 في مباراة عُزف في بدايتها النشيد الروماني عن طريق الخطأ بدلاً من المولدافي.

وقالت رابطة المحترفين في بيان "نحن نأسف بشدة وتقدمنا باعتذار شخصي من فريق مولدافيا".

فيما اعتبر كوزبينوف، الذي خاض أول مباراة احترافية له إن "الأمر ليس بمشكلة كبيرة".

ويشارك في هذه البطولة المستحدثة 24 منتخباً تم توزيعها على ست مجموعات، على أن تتأهل ثمانية منتخبات (الأول والثاني في كل مجموعة) إلى الدور ربع النهائي.

وتقام الأدوار الإقصائية في سيدني التي تستضيف أيضاً منافسات المجموعتين الثالثة (بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا ومولدوفا) والخامسة (النمسا وكرواتيا والأرجنتين وبولندا)، فيما تستضيف بريزبين المجموعتين الأولى (صربيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وتشيلي) والسادسة (ألمانيا واليونان وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية (إسبانيا واليابان وجورجيا والأوروغواي) والرابعة (روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة والنرويج).