وقالت حاملة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والبالغة 40 عاماً في منشور عبر حسابها على إنستغرام إنه "يأتي وقت في الحياة يتعيّن علينا فيه أن نقرر التحرك في اتجاه مختلف".

وأضافت أن "هذا الوقت يكون دائماً صعباً عندما تحب شيئاً ما كثيراً. يا إلهي، أنا أستمتع بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي".

وتابعت "يجب أن أركز على كوني أمّاً، وأهدافي الروحية، وأخيراً اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمسة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".

وحققت سيرينا لقبها الكبير الأخير في أستراليا عام 2017 عندما كانت حامل بابنتها أولمبيا وفشلت منذ حينها في معادلة الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغاريت كورت (24).

ستحاول تحقيق ذلك ومخالفة التوقعات في فرصة أخيرة ربما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة نهاية الشهر الحالي.