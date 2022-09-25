سونيغو بطلاً لدورة ميتز من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 18:39 0:33 دقيقة توّج الايطالي لورينزو سونيغو بلقب بطولة ميتز للتنس بالفوز على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية لورينتسو سونيغو -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي 0:45 دقيقة أوجيه-ألياسيم يفوز على دجوكوفيتش 0:51 دقيقة فريق العالم يقلص الفارق مع فريق أوروبا 0:47 دقيقة تقارير: يوفنتوس مهتم بضم أسينسيو وغرييزمان 1:51 دقيقة هولندا لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أمام بلجيكا 0:53 دقيقة أنجليس غالاكسي يعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية 0:49 دقيقة تحذير من استخدام المواقع غير الرسمية لبيع التذاكر