سفيتولينا تتوج بلقب دورة ستراسبورغ من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 12:40 0:36 دقيقة فازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بلَقب دورة ستراسبورغ لكرة المضرب عقب فوزها في النهائي على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة. تقارير إخبارية دورة ستراسبورغ إيلينا سفيتولينا -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة رولان غاروس وسط إجراءات صحية مشددة 0:36 دقيقة سفيتولينا تتوج بلقب دورة ستراسبورغ 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على رينس 3:01 دقيقة قمة سعودية خالصة بين النصر والتعاون 2:13 دقيقة السد في مهمة بلوغ ربع النهائي من بوابة برسيبوليس 3:34 دقيقة مرسيليا يتعثر مجدداً ويهرب بنقطة 1:02 دقيقة راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد 4:47 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا في ظهوره الأول 5:54 دقيقة تقنية الفيديو تخرج ريال مدريد من عنق الزجاجة 0:42 دقيقة أتالانتا يهزم تورينو