المصنفة الرابعة في البطولة لم تواجه أي متاعب لإنهاء المباراة بواقعة ستة أشواط لثلاثة، ثم ستة أشواط لشوطين، منهية المباراة في ظرف 57 دقيقة فقط، لتحقق بذلك فوزها الرابع تواليا على ساكاري في مواجهاتهما المباشرة، لتتأهل بذلك سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا، إلى المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها.

وستواجه سابالينكا في النهائي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة في المركز السادس والأربعين عالمياً وذلك بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين متتاليتين بواقع سبعة أشواط لستة وستة لأربعة في ساعة وأربعين دقيقة.