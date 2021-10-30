

وأنهى زفيريف المصنف الرابع على العالم المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لثلاثة.

وعلى الرغم من محاولات ألكاراث لمعادلة النتيجة في المجموعة الثانية، إلا أن زفيريف حسمها بالنتيجة ذاتها، ضامناً تواجده في نهائي بطولة الـ500 نقطة.

وسيلاقي زفيريف في المشهد الختامي الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين لواحدة.

وتقدّم سينر المصنف الحادي عشر على العالم في المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة.

لكن تيافو المصنف التاسع والأربعين عاد بقوة ليمنح نفسه فرصة جديدة بفوزه في المجموعة الثانية بسبعة أشواط لخمسة.

وتواصل تألق تيافو في المجموعة الثالثة التي أنهاها بستة أشواط مقابل اثنين، ليضمن مقعده في النهائي.

