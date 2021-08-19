وتخلص المصنف خامسًا عالميًا من هذه العقدة بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 7-6 (7/3)، 6-2 ليبلغ الدور الثالث.

وقال بعد فوزه السابع تواليًا هذا العام "أنا سعيد بمستواي وسعيد بتحقيق فوزي الأول هنا في سبع سنوات. إنها بداية جيدة للأسبوع...عندما دخلت أرض الملعب وقالوا البطل الأولمبي شعرت بالقشعريرة".

ويلتقي زفيريف تاليًا مع الأرجنتيني غيدو بيا الفائز على الإيطالي فابيو فونيني 6-1، 7-5.

كما تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا المتوج الأسبوع الفائت بدورة تورونتو للماسترز بسهولة الى الدور الثالث على حساب الاميركي ماكنزي ماكدونالد 6-2، 6-2، إذ لم يحتج بطل سينسيناتي 2019 لأكثر من ساعة لحسم المواجهة.

وكانت المهمة أصعب بقليل بالنسبة لليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث عالميًا الذي تخطى صاحب الأرض سيباسيتان كوردا 7-6 (7/5)، 6-3، ليلتقي تاليًا مع الايطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الأميركي تومي بول 7-6 (11/9)، 6-2.

وفي أبرز النتائج لدى الرجال، تأهل الروسي أندري روبليف السابع على حساب الكرواتي مارين تشيليتش في مباراة مثيرة 5-7، 6-3، 6-1، وعبر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم على حساب الروسي كارن خاتشانوف صاحب فضية طوكيو 6-7 (5/7)، 6-3، 6-4.

كما تأهل الأميركي جون إيسنر والفرنسي غايال مونفيس الذي حقق فوزه الـ500 في مسيرته الاحترافية.