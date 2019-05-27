رولان غاروس: خطوة أولى سهلة للصربي ديوكوفيتش



تأهل الصربي نوفاك ديوكوفينش المصنف أول بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الإثنين على البولندي هوبرت هوركاتش 6-4 و6-2 و6-2.

وهي المواجهة الأولى بين ديوكوفيتش (32 عاما) وهوركاتش (22 عاما) وحسمها الصربي في ساعة و36 دقيقة.

وضرب ديوكوفيتش بقوة منذ البداية وكسر ارسال منافسه في الشوط الاول محافظا على تقدمه حتى انهى المجموعة الاولى في صالحه 6-4 في 39 دقيقة.

وتابع ديوكوفيتش تفوقه في المجموعة الثانية وكسر ارسال البولندي في الشوطين الثالث والخامس ليتقدم 4-1، لكن هوركاتش قلص الفارق 2-4 بعدما كسر ارسال الصربي للمرة الاولى في المباراة في الشوط السادس.

وتدارك ديوكوفيتش الموقف بسرعة وكسر ارسال البولندي في الشوط السابع ليتقدم 5-2 قبل ان ينهي المجموعة في صالحه 6-2 في 30 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الاولى، كسر ديوكوفيتش إرسال هوركاتش في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، قبل أن يكسره للمرة الثانية في الشوط السابع ليتقدم 5-2 ثم أنهاها في صالحه 6-2 في 27 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفينش الساعي لأن يصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يجمع مرتين كل ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونن، الخاسر المحظوظ والمصنف 104 عالميا، والفائز على الاسباني بدرو مارتينيث 6-1 و6-صفر و7-6 (7-4).

وقال ديوكوفيتش "إنها بطولة طويلة، تستغرق أسبوعين. لديّ طموحات كبيرة جدا هنا، ولكن يتعين عليّ البقاء مركزا على المباراة المقبلة"، مضيفا "انا قوي جدا وسعيد بالمباراة التي قدمتها اليوم".

وعانى السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف 28 عالميا وبطل نسخة 2015 لبلوغ الدور الثاني ايضا بفوزه على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6-1 و6-7 (3-7) و6-2 و6-3 في ساعتين و22 دقيقة.





