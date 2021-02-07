ومنح روبليف المصنف ثامناً عالمياً التقدم لروسيا عندما حقق فوزاً سهلاً على فابيو فونييني 6-1 و6-2، قبل أن يحسم مدفيديف، الرابع عالمياً، القمة بتغلبه على ماتيو بيريتيني 6-4 و6-2.

وقال مدفيديف الذي سيخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى: ""إنه إنجاز حقاً".

وأضاف مدفيديف الذي تبقى أفضل نتيجة له في بطولات الغراند سلام المباراة النهائية في فلاشينغ ميدوز عام 2019: "(إنه يمنح) جرعة جيدة من الثقة".

وأشاد بيريتيني بمدفيديف وقال "إنه يلعب بشكل جيد جداً، لديه الثقة، هذا واضح".



وكانت صربيا توجت بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة العام الماضي.