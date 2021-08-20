حجز الروسي أندري روبليف المصنّف السّابع عالميّا أولى بطاقات المربع الذهبي لبطولة سينسيناتي بفوزه على الفرنسي بونوا بير بمجموعتين لواحدة.

وتأهل الروسي إلى الدور نصف النهائي بفوزه على الفرنسي (50 عالمياً) بواقع 6-2، 3-6، 6-3.

ويلتقي روبليف في دور الأربعة مواطنه دانييل مدفيديف الثاني عالمياً الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر بمجموعتين دون ردّ بواقع 6-1 و6-1.

وثأر مدفيديف من كارينيو بوستا الذي أقصاه من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو قبل أن يحقق البرونزية، منهيًا المواجهة في غضون 54 دقيقة.

وهذا الانتصار الرابع للروسي على حساب الإسباني في سادس مواجهة بينهما.