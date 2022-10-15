روبليف يبلغ نهائي بطولة خيخون المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS October 15, 2022 20:54 0:32 دقيقة بلغ الروسيّ آندريه روبليف نهائيّ بطولة خيخون المفتوحة للتنس بفوزه على النّمساويّ دومينيك تيم بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية تنس المحترفين أندريه روبليف -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة شفيونتيك تبلغ نصف نهائيّ بطولة سان دييغو 0:32 دقيقة روبليف يبلغ نهائي بطولة خيخون المفتوحة للتنس 0:25 دقيقة يوفنتوس يداوي جراحه بالفوز على تورينو 2:18 دقيقة التعادل يحسم مواجهة مونشنغلادباخ وفولفسبورغ 0:35 دقيقة توتنهام يتخطّى إيفرتون ويواصل نتائجه الإيجابية 0:51 دقيقة تشافي يطالب فريقه بنسيان خيبة الأمل في الأبطال 0:46 دقيقة رانس يوقف سلسلة انتصارات لوريان 0:39 دقيقة بيب يتحدث عن قيمة هالاند والمواجهة ضد ليفربول 1:31 دقيقة التعادل يحسم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس 0:51 دقيقة السعودية تسمح لحاملي بطاقة هيّا بأداء العمرة