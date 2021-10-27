رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية يؤكد أن غير الملقحين لن يحصلوا على إعفاءات من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 15:26 1:07 دقيقة أكد دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية إن اللاعبين واللاعبات غير الحاصلين على لقاح فايروس كورونا لن يمنحوا إعفاء خاص للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. تقارير إخبارية بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر 2:36 دقيقة الحكومة الإيطالية تدعم يويفا ضد السوبر الأوروبي 14:02 دقيقة فوزي البنزرتي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:07 دقيقة تعرف على آخر مستجدات بطولة أستراليا المفتوحة 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام 2:39 دقيقة شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الـ"كان" 1:30 دقيقة نيمار يوضّح ! 3:13 دقيقة الملكي لمواصلة عروضه القوية أمام أوساسونا 3:21 دقيقة برشلونة لتحسين صورته أمام رايو فايكانو 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد