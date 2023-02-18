دور كبير للمركز الإعلامي للاتحاد القطري للتنس من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 14:05 3:42 دقيقة يحرص المركز الإعلامي في الاتحاد القطري للتنس على تقديم كل التسهيلات اللازمة للصحفيين وتوفير البيئة الملائمة لهم وذلك من أجل إتمام عملهم في تغطية البطولات على أكمل وجه. تقارير إخبارية الاتحاد القطري للتنس -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الجواد عابس يتوج بجائزة السيف الذهبي 5:22 دقيقة آرسنال يقتنص فوزًا ثمينًا من أستون فيلا 2:46 دقيقة الهلال يتغلب على الأهلي بعد مباراة مثيرة 3:42 دقيقة دور كبير للمركز الإعلامي للاتحاد القطري للتنس 0:41 دقيقة ناصر العطية يتوّج بلقب رالي قطر الدولي 2023 2:47 دقيقة سحب قرعة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل لقاء الريان 8:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشباب السعودي 12:09 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للريان قبل مواجهة الدحيل 6:11 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بناساف كارشي الأوزبكي