وكرّر الإيطالي نتيجة الشهر الماضي حين تغلب على باوتيستا أغوت 6-4 و3-6 و7-5 في ثمن نهائي دورة دبي، محققاً في حينها 16 إرسالاً ساحقاً.

وعلّق سينر على مواجهته لباوتيستا أغوت مجدداً، بالقول "لعبنا مباراة قوية في دبي وخضنا الآن مباراة قوية أخرى هنا. إنه لاعب صلب وربما اللاعب الأكثر صلابة في دورات رابطة المحترفين حالياً".

وبعدما كرّس نفسه عقدة بالنسبة للروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في هذه الدورة بإقصائه من الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزه الثالث عليه من أصل ثلاث مواجهات، بدا باوتيستا أغوت (32 عاماً) في طريقه لإنهاء مغامرة سينر بعد حسمه المجموعة الأولى ثم تقدمه في الثالثة الحاسمة 2-1 على إرسال منافسه الإيطالي الشاب، إلا أن الأخير عاد بقوة ونجح في كسر إرسال منافسه للمرة الرابعة، حاسماً اللقاء في ساعتين و23 دقيقة.

وتحدّث سينر عن مجريات اللقاء، قائلاً "حاولت الالتزام بطريقة إرسالي بعد المجموعة الثانية وربما (أن أرسل) في العمق أكثر. حاولت المحافظة على اللعب البسيط وأن أنجح في أفضل طريقة ممكنة. بالتالي أنا سعيد للغاية".

ورأى أن "لكل مباراة قصتها" مقارنة بلقائهما في دبي، مضيفاً "قد يساعد هذا الأمر بالتأكيد، لكن كل يوم يختلف عن الآخر. اليوم، نحن الاثنان لعبنا كرة مضرب رائعة. لم يكن الأمر سهلاً. كانت هناك رياح بعض الشيء. أنا سعيد جداً بالأداء الذي قدمته اليوم".

ويلتقي سينر في النهائي الثالث في مسيرته، بعد دورتي صوفيا العام الماضي وملبورن هذا العام حين توج باللقب في المناسبتين، الفائز من مواجهة الروسي أندري روبليف المصنف رابعا والبولندي هوبرت هوركاش.

