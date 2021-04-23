وبفوزها الخامس على بليشكوفا، بطلة شتورتغارت لعام 2018، من أصل سبع مواجهات بينهما، تأمل بارتي الذهاب حتى النهاية وإحراز لقبها الثالث هذا الموسم والحادي عشر في مسيرتها المتوجة بلقب كبير واحد حققته عام 2019 في رولان غاروس الفرنسية.

وعلقت الأسترالية التي تحتفل السبت بميلادها الخامس والعشرين، على مباراتها وبليشكوفا قائلة: "كانت مباراة مذهلة مع افتتاح المجموعتين الأوليين بشكل مختلف تماماً، ثم مع تقديم مجموعة ثالثة استثنائية".

وتابعت: "أشعر بأني خلقت الكثير من الفرص وكارولينا كانت قادرة على تقديم مستوى رفيع وحققت نقاطاً هائلة. كانت حقاً معركة جيدة".

وبعدما هيمنت تماماً على المجموعة الأولى بكسرها إرسال بارتي مرتين، بدأت بليشكوفا المجموعة الثانية بالتنازل عن إرسالها ما فتح الباب أمام المصنفة أولى عالمياً لبدء عودتها إلى أجواء المواجهة.

لكن التشيكية حصلت على فرصة ذهبية لإقصاء بارتي حين كانت ترسل في المجموعة الثالثة وهي متقدمة 5-4، لكن الأسترالية كسرت إرسال منافستها للمرة الخامسة في اللقاء بعد شوط ماراطوني، ثم كررت الأمر في الشوط الثاني عشر لتنهي المواجهة لصالحها.

ولكن سيكون في انتظارها مواجهة صعبة أخرى في نصف النهائي ضد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً، والتي فازت على التشيكية بترا كفيتوفا بنتيجة 6-7 (4-7) و7-5 و6-2.

وبلغت نصف النهائي أيضاً الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة عالمياً، بفوزها السهل على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و6-4.

واحتاجت الرومانية، إلى ساعة و11 دقيقة فقط لتحجز بطاقتها إلى دور الأربعة حيث ستلتقي البيلاروسية آرينا سابالينكا من أو الاستونية أنيت كونتافيت.

