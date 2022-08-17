

وفازت الشابة حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة في أول 10 أشواط، قبل أن تتمكن منافستها المخضرمة الفائزة مرتين في سينسيناتي وبلقبي بطولة أستراليا المفتوحة، على شوط أخيراً.

لكن البريطانية التي أطاحت بالأسطورة الأميركية سيرينا وليامس قبل ليلة، لم تتأثر، وحسمت المجموعة الثانية لمصلحتها.

وقالت رادوكانو المصنفة عاشرة في الدورة "لعبت مباراة رائعة بالتأكيد. لأواجه فيكا هكذا كان علي أن أحافظ على تركيزي".

وتأهلت أيضاً التونسية أنس جابر وصيفة بطولة ويمبلدون على حساب الأميركية كاتي مكنالي 6-3، 4-6، 7-6 (9-7).

ولدى الرجال، خسر البريطاني أندي موراي أمام مواطنه كاميرون نوري 6-3، 3-6، و4-6.

واحتاج موراي، بطل سينسيناتي مرتين، إلى تدليك في فخذه الأيمن قبل أن يتمكن من مغادرة الملعب بعد كفاحه لما يقارب من ساعتين و45 دقيقة، في آخر تحضير لبطولة فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 29 آب/أغسطس.

وقال موراي "في بعض الأحيان شعرت أنني لعبت بشكل جيد ثم في بعض الأحيان لم أكن كذلك. ربما لم يكن ثباتي في المكان الذي أريده".

في المقابل، أطاح الأميركي تايلور فريتز بالأسترالي نيك كيريوس بفوزه عليه 6-3 و6-2.

وفي مباريات أخرى في الدور الثاني، فاز الروسي أندري روبليف على الإيطالي فابيو فوينيني 6-7 (7-9) و7-6 (7-3) و6-2، والكندي فيليكس أوجيه-أياسيم على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-2.

