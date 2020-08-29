ونقل الحساب الرسمي للدورة على تويتر عن أوساكا قولها "أنا آسفة جداً لانسحابي بسبب الاصابة. تعرضت لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر أمس في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية ولم أتعاف كما تمنيت خلال الأمسية".

وأعلن منظمو الدورة فوز أزارنكا باللقب بعد انسحاب اليابانية.

ولم توضح أوساكا (22 عاماً) ما إذا ستشارك في بطولة "فلاشينغ ميدوز"، إحدى البطولات الأربع الكبرى التي حققت لقبها عام 2018، والتي تنطلق الاثنين.

وكانت المصنفة عاشرة عالمياً حسمت مباراة الدور نصف النهائي الجمعة التي لم تكن تريد خوضها في بادئ الامر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز، لتضرب موعداً مع أزارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا.

وقالت اليابانية بعد المباراة "بالنسبة الي كانت المباراة مختلفة تماماً عن أي دور نصف نهائي لعبته في مسيرتي".

وأضافت أوساكا التي بلغت نهائي سينسيناتي للمرة الأولى في مسيرتها "بكل تأكيد كانت المشاعر مختلفة. كل ما كنت أريد التركيز عليه هو كرة المضرب".

وكانت أوساكا قد أعلنت الأربعاء رفضها خوض مباراة الدور نصف النهائي احتجاجاً على اطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، وهي خطوة بدأها نادي ميلووكي باكس بعد أن قرر عدم خوض مباراته ضد أورلاندو ماجيك في الدور الأول من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ما دفع الاتحاد الأميركي لكرة المضرب إلى تأجيل المنافسات ليوم واحد أسوة بالعديد من الاتحادات الوطنية.

إذ قالت "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب".

وقرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب بعد ساعات تأجيل المنافسات ليوم واحد، موضحاً كموقف "جماعي ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة".

وأضافت أوساكا "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

إلا أن اليابانية عادت الخميس عن قرار الانسحاب، موضحة في بيان نشرته أولا صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ثم صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "كما تعلمون، انسحبت من الدورة في الأمس كدعم ضد الظلم العنصري واستمرار عنف الشرطة".

وتابعت "كنت أتوجه ومستعدة للتنازل عن المباراة لخصمتي. لكن بعد الإعلان الصادر عني والتشاور المطول مع رابطتي المحترفات والاتحاد الأميركي لكرة المضرب، وافقت على طلبهما للعب يوم الجمعة"، كاشفة "عرضوا تأجيل كل المباريات حتى يوم الجمعة، وهذا بحسب رأيي يجلب المزيد من الاهتمام للحركة".

وتوجهت بالشكر "لرابطة المحترفات والدورة على دعمهما".

