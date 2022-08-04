وفازت بادوسا وجابر على الأميركيتين إليزابيث ماندليك 6-2 و5-7 و7-6 (7-5) وماديسون كيز 7-5 و6-1 توالياً في إطار الدور الثاني.

ولم يكن فوز بادوسا سهلا حيث خسرت المجموعة الثانية لمصلحة منافستها، وهي نجلة الفائزة أربع مرات ببطولات كبرى، التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا، إثر كسر إرسالها مرتين في هذه المجموعة.



وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة أيضاً بين اللاعبَتين بعدما تبادلتا كسر الإرسال، لكنّ بادوسا، المصنّفة الرابعة عالمياً، حسمت اللقاء في شوط كسر التعادل.

وخاضت النجمة التونسية، جابر، مباراتها الأولى منذ وصولها التاريخي إلى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون ردّ.

وحقّقت جابر بداية قوية في المباراة كاسرة إرسال منافستها في وقت مبكر.

وقالت جابر: "أنا ممتنة لأنني لعبت في الليل لأنّ الايقاع يكون أبطأ، ويساعدني ذلك قليلاً في التأقلم مع الظروف".

وتابعت: "كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي. حاولت فقط البقاء قريبة من الشبكة وضرب الكرة بقدر ما أستطيع. حاولت إجبارها على ضرب الكرة بشكل متواصل، وفي النهاية كنت أشعر بتحسن كبير".

وفازت الأميركية أماندا أنيسيموفا على التشيكية كارولينا بليشكوفا للمرة الأولى في خمس مباريات بينهما بنتيجة 3-6، 7-5 و6-1.



كما تأهلت المصنّفة سابعة الروسية داريا كاساتكينا بفوزها على الأميركية تايلور تاونسند 6-4 و6-0.