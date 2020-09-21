وقررت بليشكوفا الانسحاب من المباراة النهائية بعد أن خسرت المجموعة الأولى من دون مقاومة صفر-6، وتخلفت في الثانية 1-2.

واحتفلت هاليب، المصنفة أولى في الدورة، باللقب الاول على الارض الإيطالية الترابية، قائلة "وأخيراً، بعد نهائيين تمكنت من الفوز باللقب"، مضيفة "أعشق هذه الدورة وأنا سعيدة جداً لأنني أحمل هذه الكأس الجميلة بين يدي".

وكسرت هاليب (28 عاماً) بالتالي النحس الذي لازمها في الدورة الإيطالية، بعد خسارتها نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا)، لترفع رصيدها من الألقاب في مسيرتها إلى 22.

وتابعت "في عام 2013، من هنا (روما) بدأت صعودي إلى مراكز المقدمة في عالم كرة المضرب. حينها، استمتعت فعلاً وكنت سعيدة جداً في الملعب لاني خضت الدور نصف النهائي. مذاك، بدأت ألعب بشكل رائع".

وحيت هاليب عالم كرة المضرب من دون أن تغفل الإشارة إلى مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أريد أن اشكر الجميع لأن هذه الدورة أقيمت بنجاح في ظروف صعبة. شعرنا بأمان إن كان على الملاعب أو في الخارج حتى لو اننا لازمنا غرفنا لفترة طويلة. تعاملنا مع هذا الواقع لأننا نحب خوض الدورات".

.وسمحت السلطات بإقامة مباريات نصف النهائي والنهائي إن كان عند السيدات أو الرجال بحضور ألف مشجع كحد أقصى.

وهو الفوز الـ14 توالياً لهاليب المتوجة بلقبين كبيرين في رولان غاروس وويمبلدون، في سلسلة بدأتها قبل قرار تعليق المنافسات جراء "كوفيد-19"، باحراز لقب دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف المنافسات بلقب دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي.

وحسمت هاليب المجموعة الاولى بسهولة بالغة بفوزها بالأشواط الستة في مدى 20 دقيقة فقط، وبعد ان تقدمت على منافستها 2-1 في المجموعة الثانية، اقتربت منها التشيكية التي لفت فخذها برباط، وابلغتها عدم قدرتها على اكمال المباراة بعد 32 دقيقة.

وكسرت هاليب ارسال منافستها خمس مرات من أصل سبع فرص، لتحرز فوزها الثامن في 13 مواجهة بينهما، في حين كسرت بليشكوفا إرسال البطلة الجديدة مرة واحدة من أصل أربع فرص.

وسيعطي الفوز بالدورة الإيطالية على ملاعب ترابية دفعة معنوية هائلة للرومانية خلال خوضها غمار بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس التي تنطلق بعد أسبوع، علما أنه سبق لها أن توجت باللقب الفرنسي عام 2018.

يذكر أن هاليب غابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي أقيمت خلال الشهر الحالي، بسبب مخاوف من جائحة "كوفيد-19".

من جهتها، عوضت بليشكوفا المصنفة أولى سابقا، في روما خيبة خروجها من الدور الثاني في بطولة فلاشينغ ميدوز، ولكن من دون أن تتمكن من تتويج تألقها بالاحتفاظ باللقب.

وقالت التشيكية متوجهة إلى هاليب "هي خيبة أمل كبيرة لي لعدم تمكني من انهاء المباراة. ولكن سيمونا، أنتِ قوية جدا، ويجب أن تكون لياقتك بنسبة 100 بالمئة من أجل لعب مباراة جيدة بمواجهتِك. انتِ تستحقين اللقب".

