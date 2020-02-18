وسقطت السويسرية بشكل غير متوقع أمام منافستها، اذ خسرت بنتيجة 6-1 و1-6 و1-6، على رغم تمكنها من الفوز بأول 19 نقطة متتالية.

من جهتها، تلقت سفيتولينا المتوجة بلقب الدورة الإماراتية عامي 2017 و2018، خسارة قاسية أمام برادي الصاعدة من التصفيات 2-6 و1-6.

في المباراة الأولى، بدأت بافليوتشنكوفا بشكل سيئ قبل أن تحسّن مستواها. وقالت المصنفة 31 عالمياً "هذه هي كرة المضرب (...) أحياناً تدخل الملعب ولا تشعر بأي شيء. لكنني واصلت القتال، وحاولت رد كل كرة، حاولت أن أبقى في المنافسة" التي امتدت 92 دقيقة.

وتابعت "بدأت بقلب الأمور ببطء، بدأت باستعادة أدائي (...) صراحة لم أكن أركز على النتيجة. أحياناً تقدم كرة مضرب مذهلة لكن تخسر 1-6"، معتبرة أن اللاعبتين "قدمتا مستوى جيداً في المجموعة الثالثة".

وبخروج بنسيتش المصنفة رابعة وسفيتولينا الثالثة، باتت الأنظار متجهة في دورة دبي إلى الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى والتشيكية كارولينا بليشكوفا اللتين تدخلان المنافسة بدءاً من الدور الثاني.

وأتى خروج السويسرية بعيد تفوق برادي، الأميركية المصنفة 52 عالمياً، خلال ساعة فقط على منافستها سفيتولينا المصنفة سادسة عالمياً.

وتلعب برادي الأربعاء في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17، في يوم يشهد أيضاً خوض التونسية أنس جابر مواجهة قوية مع المصنفة ثانية عالمياً وأولى في دبي الرومانية هاليب.

كما تقابل غداً التشيكية بليشكوفا، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة على البلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-3.

وأعفيت هاليب وبليشكوفا من خوض غمار الدور الأول.

وفي أبرز مباريات الثلاثاء، فازت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا على مواطنتها كارولينا موتشوفا 6-4 و4-6 و6-0.