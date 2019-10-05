وعانت بارتي قبل أن تفوز على برتنز المصنفة ثامنة عالميا بنتيجة 6-3، 3-6 و7-6 (7-9)، وتبلغ النهائي بعد ارتكاب 52 خطأ مباشرا (مقابل 42 لبرتنز)، وخسارتها الإرسال ثلاث مرات خلال المباراة التي امتدت لساعتين و19 دقيقة، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات.

وتمكنت بارتي من حسم المجموعة الأولى لصالحها بفضل كسرها إرسال الهولندية في الشوط الثاني. وردت الأخيرة بسيناريو مماثل في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال الأسترالية في الشوط الثاني أيضا.

وامتدت المباراة الى مجموعة فاصلة كانت الأطول (نحو ساعة وربع ساعة)، تبادلتا خلالها الكسر في الشوطين الأولين، قبل أن تتمكن برتنز من تحقيق كسر ثانٍ في الشوط الخامس وتتقدم 3-2، وبعدها 4-2.

لكن الهولندية التي كانت ترسل من أجل الفوز بالمباراة في الشوط العاشر وهي متقدمة 5-4، لم تتمكن من الحفاظ على إرسالها، لتعادل بارتي الأرقام 5-5 وتمضي المجموعة نحو منافسة قوية وشوط فاصل تقدمت خلالها بارتي بنتيجة 6-5 وحصلت على فرصة للحسم أنقذتها برتنز.

وانتظرت الأسترالية المتوجة هذا الموسم بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لتحسم الشوط الفاصل 9-7.

وتلاقي بارتي في النهائي الفائزة من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، والتي تجمع في وقت لاحق حاملة اللقب الدنماركية كارولاين فوزنياكي واليابانية ناومي أوساكا.