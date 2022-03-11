وكانت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبيرة في مسيرتها، تخوض أولى مبارياتها منذ خروجها في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة ما جعلها تتراجع إلى المركز الـ78 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، متخلفة 0-2 في المجموعة الثالثة قبل أن تفوز بالأشواط الستة التالية وتحسم النتيجة النهائية في صالحها.

وقالت أوساكا التي خاضت المباراة في أجواء مناخية صعبة بسبب الرياح القوية في صحراء كاليفورنيا "شعرت بأني أكافح من أجل حياتي. كنت ألعب في مواجهتها، كنت ألعب ضد الرياح، كان الأمر جنونياً".

وأضافت "كنت أقول في نفسي بأن منافستي تمر بالظروف ذاتها التي أمر بها وبالتالي بذلت قصارى جهدي لكي اخرج فائزة".

شهدت المباراة تقلبات عدة لأن أوساكا تقدمت في المجموعة الأولى 3-1 بعد أن كسرت إرسال منافستها مبكراً، وردت ستيفنس التحية من خلال فوزها بالاشواط الخمسة التالية لتفوز بها.

تقدمت أوساكا 4-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تحسمها بسهولة 6-1.

وبعد تخلفها 0-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، استعادت اليابانية توازنها لتفوز بالاشواط الستة التالية والمباراة.

تشارك اوساكا في إنديان ويلز للمرة الأولى منذ عام 2019 علماً بأنها توجت بطلة فيها عام 2018 الذي كان موسما رائعاً لها بتتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام. ثم أضافت لقباً آخر في نيويورك عام 2020، وتوجت بطلة في أستراليا المفتوحة مرتين عامي 2019 و2021.

وتغلبت الأوكرانية مارتا كوستيوك على البلجيكية مارينا زانيفسكا المولودة في اوكرانيا 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و7-5 في مباراة مؤثرة على وقع الغزو الروسي لبلادها.

وقالت كوستيوك بأنها كانت تفكر بعدم خوض المباراة بسبب قلقها من الحرب الدائرة في بلادها وقالت في هذا الصدد "عندما استيقظت هذا الصباح، اعتقدت بأني لن ألعب، لكن في النهاية إنها مهنتي، وهذه أفضل طريقة لكي أساعد في الوضع الحالي".

وفي أبرز مباريات الرجال، تغلب الأسترالي نيك كيريوس على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6-4 و6-0.

