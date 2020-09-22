وبعد تتويجه بلقب بطولة روما للتنس وانفراده بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز عزز دجوكو صدارته للترتيب 11260 نقطة أمام الإسباني رافاييل نادال الثاني والنمساوي دومينيك تيم الثالث.

وفي وقت لم يطرأ فيه أي تغيير على ترتيب المراكز التسعة الأولى تقدم الكندي شابوفالوف الذي وصل لنصف نهائي بطولة روما، أربعة مراكز ليصبح عاشراً.

تصنيف السيدات

وفي تصنيف السيدات لم تطرأ تغييرات كبيرة إذ احتفظت الأسترالية آشلي بارتي بالصدارة.

بارتي بقيت في صدارة التصنيف أمام الرومانية سيمونا هاليب المتوجة حديثا بلقب بطولة روما، في حين بقيت كل من اليابانية ناومي أوساكا والتشيكية كارولينا بليشكوفا في المركزين الثالث والرابع، التغيير الوحيد الذي طرأ على ترتيب العشر الأوليات كان تقدم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزا لتصبح خامسة على حساب الأميركية صوفيا كينين التي تراجعت للمركز السادس.

