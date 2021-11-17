ولم يجد الصربي أي صعوبة في تخطي منافسه في أول مواجهة بينهما واحتاج إلى 68 دقيقة فقط لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة العاشرة في هذه البطولة.

والفوز هو الثاني لدجوكوفيتش في البطولة، بعد تغلبه على النروجي كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين.

ويسعى دجوكوفيتش الى إحراز لقب البطولة للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

وقال بعد الفوز "لقد أرسلت جيدًا وقد ساعدني ذلك كثيرًا. أردت أن أضع الضغط عليه وتسيير المباراة كما أريد. كان أداءً رائعًا بشكل عام".

في المقابل، انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعًا عالميًا من البطولة لمعاناته من أوجاع في مرفقه، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الاربعاء.

وقال بيان صادر عن الرابطة إن تسيتسيباس "انسحب بسبب إصابة في مرفقه الأيمن"، وسيحل بدلاً منه البريطاني كاميرون نوري الذي سيواجه كاسبر رود في وقت لاحق.

وخسر تستسيباس مباراته الأولى في البطولة أمام روبليف 4-6 و4-6.

وكان تسيتسيباس الذي بلغ نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، انسحب في بداية مشواره في دورة باريس-بيرسي للماسترز ألف نقطة بسبب الإصابة ذاتها الشهر الماضي.

وبات تسيتسيباس ثاني لاعب ينسحب من هذه البطولة بعد الإيطالي ماتيو بيريتيني الثلاثاء بداعي إصابة في عضلات البطن، وحل بدلاً منه مواطنه يانيك سينر.